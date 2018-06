Daca te regasesti in aceasta situatie, undeva gresesti! Prin urmare, e nevoie sa iei masuri pentru ca munca ta sa genereze rezultate pe masura si sa iti aduca satisfactii la finalul zilei si chiar... in ziua de salariu! Iti spunem care sunt cele 3 obiceiuri zilnice care te ajuta sa iti sporesti productivitatea la birou!

1. Incepe-ti ziua devreme

Este un mare adevar in spatele proverbului conform caruia “cine se trezeste de dimineata, departe ajunge”. Exista numeroase studii in urma carora s-a concluzionat faptul ca, cei mai multi dintre noi, functionam la capacitatea maxima de energie in prima parte a zilei.

Acestea fiind spuse, ai voie sa trisezi si sa pui in aplicare acest principiu incepandu-ti programul de lucru ceva mai devreme decat colegii tai. In acest mod, pana ce restul colegilor vor ajunge la birou, tu vei avea timp sa iti rezolvi, in linistite, fara ca atentia sa iti fie distrasa, o buna parte din sarcini.

2. Planuieste-ti lista de “To Do” pentru ziua urmatoare

Daca vrei sa fii mai productiv la locul de munca si sa nu mai petreci ore din timpul tau liber la birou sau lucrand de acasa, atunci va trebui sa schimbi putin regulile jocului. Organizarea este primul pas pe care il poti faci, asa ca n-ar fi rau sa iti stabilesti task-urile pe care ti le propui sa le faci in ziua urmatoare. E mult mai simplu sa stii de la inceputul zilei ce urmeaza sa faci, deci iti vei termina treaba mult mai repede, iar asta cu siguranta ca-ti va oferi o stare pozitiva.

Eventual, poti chiar sa aplici un sistem de prioritizare, pentru a stii care sunt task-urile care nu necesita amanare.



3. Nu lua pranzul la birou

O scurta deconectare de la activitatea pe care o desfasori nu strica. Asadar, pranzul este o ocazie pe care o poti folosi pentru a merge sa mananci la un restaurant cu mancare buna din apropierea sediului tau, sau, daca esti adeptul preparatele gatite acasa, nu servi masa in fata computerului. Alimentatia este foarte importanta pentru sporirea creativitatii, atentiei si a puterii de concetrare iar migdalele, fructele si legumele sunt de inclus in meniul tau zilnic. De asemenea, suplimentele alimentare cum ar fi spirulina la pret avantajos te pot ajuta si ele sa fii mai productiv!