Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii depuse contra Romaniei de cetateanul saudit Abd al Rahim al-Nashiri si al plangerii lui Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, alias Abu Zubaydah, contra Lituaniei, cu privire la predarea lor catre presupuse centre de detentie secrete ale CIA.

Potrivit deciziei sale de joi, CEDO a ajuns la concluzia ca Romania a incalcat articolul 3 (interzicerea torturii) al Conventiei Europene privind Drepturile Omului, intrucat guvernul roman nu a reusit sa ancheteze eficient acuzatiile aduse de Al-Nashiri si din cauza complicitatii guvernului roman la actiunile CIA care au condus la rele tratamente.

De asemenea, au fost incalcate articolul 5 (dreptul la libertate si securitate), articolul 8 (dreptul la respectarea vietii private si familiale), articolul 13 (dreptul la o despagubire efectiva) in conjunctie cu articolele 3, 5 si 8.

Tara noastra a mai incalcat articolul 6 (dreptul la un proces corect intr-un interval rezonabil) si articolele 2 (dreptul la viata) si 3 luate impreuna cu articolul 1 al Protocolului nr. 6 (abolirea pedepsei cu moartea) pentru ca Romania a ajutat la transferarea lui Abd al Rahim al-Nashiri de pe teritoriul sau in pofida existentei riscului real ca acesta sa poata face obiectul unei negari flagrante a justitiei si al pedepsei cu moartea.

CEDO a decis ca Romania va trebui sa ii achite lui Al-Nashiri daune de 100.000 de euro

Abd al Rahim al-Nashiri nu a solicitat plata cheltuielilor de judecata.

''Curtea a ajuns la concluzia ca Romania a gazduit o inchisoare secreta a CIA, care a avut numele de cod Detention Site Black, in perioada septembrie 2003 - noiembrie 2005, ca domnul Al-Nashiri s-a aflat in detentie acolo pentru circa 18 luni si ca autoritatile locale au stiut ca CIA il vor supune unor tratamente contrare Conventiei (Europene privind Drepturile Omului). De asemenea, Romania a permis mutarea lui catre un alt centru de detentie al CIA situat fie in Afganistan (Detention Site Brown), fie in Lituania (Detention Site Violet), asa cum arata decizia luata astazi in cazul 'Abu Zubaydah versus Lituania', expunandu-l astfel la alte rele tratamente. Astfel, Curtea a ajuns la concluzia ca domnul Al-Nashiri s-a aflat in jurisdictia Romaniei si ca aceasta tara a fost responsabila pentru incalcarea drepturilor lui, asa cum sunt ele prevazute in Conventie'', releva decizia luata joi de CEDO.

Instanta europeana i-a recomandat Romaniei sa desfasoare o investigatie completa privind cazul Al-Nashiri cat mai rapid posibil si, daca este necesar, sa pedepseasca orice oficiali gasiti vinovati. De asemenea, Romania ar trebui sa obtina garantii din partea SUA ca Al-Nashiri nu va primi pedeapsa cu moartea, scrie Agerpres

CEDO nu a avut acces Abd al Rahim al-Nashiri pe cand acesta inca se afla detinut de autoritatile SUA in conditii extrem de restrictive astfel ca a putut sa stabileasca faptele din diverse alte surse. In special, ea a strans informatii dintr-un raport al Senatului SUA cu privire la cazurile de tortura ale CIA, document prezentat in decembrie 2014. De asemenea, a audiat marturia unui expert.

Abd al-Rahim al-Nashiri si Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, aflati in prezent in detentie la baza navala Guantanamo Bay din Cuba, au fost asa-numiti 'detinuti de valoare ridicata' (HVD) de catre CIA la inceputul 'razboiului contra terorismului' pe care l-a lansat presedintele George W. Bush dupa atacurile de la 11 septembrie 2001. Abd al Rahim al-Nashiri este un cetatean saudit de origine yemenita, nascut in 1965. Autoritatile americane il suspecteaza pe Al-Nashiri ca a participat, in octombrie 2000, la atentatul care a vizat nava americana USS Cole in portul yemenit Aden. De asemenea, se banuieste ca sauditul a avut un rol in atacul contra petrolierului francez MV Limburg in Golful Aden, in octombrie 2002. Procedurile judiciare impotriva sa sunt in desfasurare in SUA pentru presupusul lui rol in atacuri.

Al-Nashiri sustine ca Romania a permis CIA sa il detina in secret pe teritoriul sau si sa il supuna torturilor si diverselor forme de abuz fizic si mental, si acuza lipsa posibilitatii de a lua legatura cu familia sa. De asemenea, el a acuzat Romania ca a permis mutarea sa catre alte centre de detentie secreta gestionate de CIA, expunandu-l unor tratamente similare pentru mai multi ani. In fine, Abd al Rahim al-Nashiri a criticat lipsa unei anchete rapide si cuprinzatoare cu privire la acuzatiile sale. Acest caz a fost inregistrat la CEDO in data de 1 iunie 2012.

Potrivit articolelor 43 si 44 ale Conventiei Europene privind Drepturile Omului, decizia acestei camere nu este definitiva. In termen de trei luni de la anuntarea deciziei, oricare dintre parti poate solicita ca acest caz sa fie adresat Marii Camere a CEDO. Daca o astfel de cerere este inaintata, atunci un panel format din cinci judecatori va decide daca respectivul caz merita sa fie examinat suplimentar. In aceasta situatie, Marea Camera va organiza audieri privind acest caz si va da o decizie definitiva. Daca nu este facuta o solicitare catre Marea Camera, atunci decizia de joi a camerei devine definitiva.

De indata ce o decizie devine finala, ea este transmisa Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, pentru supravegherea punerii ei in aplicare.