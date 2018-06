S-a lansat primul studiu national privind impactul economic, medical si social al sclerozei multiple, asupra pacientilor si familiilor acestora, bugetului de stat si societatii in general. Studiul a fost realizat de EY Romania, la solicitarea Roche Romania, anul de referinta fiind 2016. Acest studiu aduce date epidemiologice actualizate si completeaza informatiile existente despre aspectele clinice ale bolii, cu date ale impactului socio-economic, pentru a crea un tablou cat mai complet al sclerozei multiple in Romania.

In ceea ce priveste aspectul economic si social al bolii, potrivit rezultatelor studiului, costurile totale ale sclerozei multiple in Romania sunt de 412,5 milioane RON anual (91 milioane EUR). Rezultatele analizelor efectuate in cadrul studiului au evidentiat faptul ca 66% din valoarea costurilor totale ale sclerozei multiple reprezinta costuri directe, in timp ce 34% din costurile totale ale bolii, sunt reprezentate de costurile indirecte.

Potrivit unui comunicat remis 9am, managementul acestei afectiuni include costuri cu diagnosticarea si monitorizarea bolii, cu tratamentul, costuri generate de servicii clinice, paraclinice, de spitalizare si costuri generate de comorbiditatile asociate bolii. Toate aceste costuri directe generate de pacientii cu scleroza multipla din Romania se ridica la 272 milioane RON anual (60 milioane EUR).

Produsele decontate prin programul national pentru scleroza scleroza multipla reprezinta 5,7% din bugetul medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate in programele nationale cu scop curativ, raportat de CNAS in anul de referinta al studiului.

Un pacient cu scleroza multipla traieste, in medie, cu circa 10 ani mai putin decat o persoana sanatoasa

Acest lucru se traduce in costuri indirecte, ce includ lipsa de productivitate cauzata de dizabilitate si decesul prematur, pensiile de invaliditate, indemnizatiile de handicap, concediile medicale si transportul pacientului. Valoarea totala a acestor costuri indirecte este de 140,5 milioane RON anual (31 milioane EUR).

Din cauza dizabilitatii, pacientii cu scleroza multipla din Romania pierd un numar total de 2.595 ani de productivitate, cu un cost indirect pentru bugetul public de aproximativ 100 milioane RON (22 milioane EUR).



„Principalele bariere in accesarea tratamentului, din perspectiva pacientilor, sunt stigma sociala asociata acestei boli, lipsa frecventa a medicamentelor de pe piata din Romania, lipsa interesului personalului medical fata de pacienti, accesul limitat al pacientilor la informatii, ingreunarea accesului la medicamente, lipsa comunicarii intre medici si pacienti si problemele de acces la sistem sistemul de sanatate” , au declarat reprezentantii asociatiilor de pacienti care au contribuit la realizarea acestui studiu.

Printre recomandarile acestui studiu pentru un management mai bun al sclerozei multiple in Romania se numara imbunatatirea calitatii asistentei medicale pentru pacienti, implementarea unor registre de boala pe baza carora sa poata fi concepute politici de sanatate mai eficiente si accesul crescut pentru pacienti la inovatiile terapeutice din acest domeniu.

Structura studiului cuprinde prezentarea generala a afectiunii si a epidemiologiei acesteia (prevalenta si incidenta bolii, profilul pacientului), identificarea si ilustrarea parcursului pacientului (optiunile terapeutice disponibile, dar si accesul si barierele potentiale la tratament), estimarea costurilor directe (diagnostic, tratament, spitalizare, etc) si indirecte ale bolii (pierderi de productivitate cauzate de dizabilitate si deces prematur, pensii de invaliditate, concedii medicale, costuri de transport catre centrele de tratament) precum si estimarea evolutiei pacientilor cu scleroza multipla in intervalul de timp 2018 – 2028.

Studiul este public si poate fi descarcat aici.

Scleroza multipla in Romania (an de referinta 2016):