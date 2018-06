Liderul PSD Liviu Dragnea se afla in perioada 29-31 mai intr-o vizita oficiala in Elvetia, in cadrul unui eveniment al Consiliului National al Confederatiei Elvetiene.

Acesta va avea o intrevedere cu presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, si cu presedintele Consiliului National Dominique de Buman. In aceeasi vizita se va intalni si cu presedintele Comisiei pentru politica externa a Consiliului Statelor.

Printre temele principale de discutie vor fi: viitoarea contributie a Elvetiei la fondul de Coeziune a UE, relatiile economice bilaterale si prioritatile viitoarei presedintii a Romaniei la Consiliul EU.

Liviu Dragnea va fi insotit de vicepreseedintele Camerei Deputatilor, deputatul PSD Gabriel Vlase, potrivit Digi24.