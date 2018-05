La solicitarea "Adevarul", reprezentantii Netflix au raspunS: "We are not aware of any project with Elena Udrea/ Nu stim nimic despre vreun proiect cu Elena Udrea."

Intr-un interviu acordat pentru GSP, Elena Udrea a declarat ca reprezentantii Netflix, cea mai mare televiziune online, i-au propus, la un moment dat, sa faca un serial despre viata ei. "Apropo, am avut, am o propunere de la Netflix. Sa fac un serial. Am primit propunerea cand eram in Romania, dar acum li se pare si mai interesant ca sunt aici (Costa Rica - n.r.). Daca se finalizeaza discutiile, se va face. A venit o doamna la mine de la Londra sa discute. Mi s-a parut foarte interesant", a spus Udrea, potrivit Adevarul.ro.