Potrivit sursei citate, cei doi muncitori lucrau la fosa septica a unui imobil de pe strada Termocentralei din Targu-Jiu.

Echipajele medicale sosite la fata locului i-au resuscitat pe cei doi, declarand la final decesul acestora.

"Este vorba de doi barbati, de 38 si 41 de ani, care, in timp ce efectuau lucrari de decofrare in interiorul unei fose septice ce apartine unui imobil de pe strada Termocentralei din Targu-Jiu, din cauza gazelor toxice din interior, au intrat in stare de inconstienta. Echipajele medicale au declarat, in final, decesul acestora", a precizat Andrei Lazar.

Acesta a mai mentionat ca in cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si nerespectarea masurilor de sanatate si securitate in munca, potrivit Agerpres.