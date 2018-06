1. Durian

Acest fruct este venerat in Asia de Sud ca "Regele Fructelor". Spinii care acopera coaja impreuna cu mirosul intepator sunt semnul distinctiv al unui durian. Durian-ul are o aroma asemanatoare cu ceapa stricata si este considerat "cel mai urat mirositor fruct din lume".



2. Rambutan

Rambutan este un fruct ciudat care arata ca o capsuna cu blana la exterior. Este originar din Asia de Sud-Est, dar s-a extins ca o versiune "salbatica" mai mica in Costa-Rica. Fructul are o forma ovala si cam 3-6 cm in diametru. Coaja tare este rosiatica (rareori portocaliu sau galben) si este acoperita cu spini moi, de unde provine si denumirea ce semnifica "fire de par".

3. Mangosteen

Este un copac tropical vesnic verde si se crede ca este originar de pe insulele Sunda si Moluccas din Indonezia. Acum acest copac creste in principal in Asia de Sud si in tarile tropicale, cum ar fi, Columbia, Sri Lanka, India, Puerto Rico si Hawaii. Mangosteenul este bine protejat de exteriorul sau dur, insa fructul este comestibil si are un gust dulce-picant.





4. Marul de zahar

Cunoscut si sub denumirea de mar cremos, sweetsop sau atis, acest fruct este originar din America tropicala, dar este, de asemenea, pe larg raspandit in Pakistan, India si Filipine. Fructul se aseamana cu un con de pin si are aproximativ 10 centimetri in diametru.



5. Marul Mammee

Marul Mammee sau Caisul Santo Domingo este un copac vesnic verde originar din America de Sud, care a fost introdus in diverse alte regiuni ale lumii, inclusiv Africa de Vest si Asia de Sud-Est. El poate fi de asemenea, gasit in Florida si Hawaii.

6. Fructul stea

Carambola sau fructul stea, este un pom fructifer nativ din Filipine, dar poate fi gasit in intreaga Asia de Sud-Est, Asia de Est, America de Sud, Florida si Hawaii. Acest fruct are cinci creste de-a lungul corpului sau, care atunci cand este taiat lateral, arata ca o stea din care motiv a si fost numit astfel.

7. Fructul dragon

Pitaya sau fructul dragon, este un fruct de cactus care poate fi gasit in Asia, Australasia, America de Nord ┼či de Sud, chiar daca este considerat originar din Mexic. Acesta are un miros placut si gustul asemanator cu cel al kiwi-ului.



8. Jackfruit

Fructul Jack este fructul national al Bangladeshului. Pulpa fructului contine amidon si este o sursa de fibre dietice, iar gustul poate fi comparat cu o combinatie intre mar, ananas, mango si banane.

9. Lychee

Este un copac fructifer tropical si subtropical care acum se cultiva in mai multe parti ale lumii. Fructele au o pulpa delicata si albicioasa cu un miros floral si un gust dulce. Acest fruct trebuie sa se consume cat este proaspat, deoarece pe durata conservarii isi pierde aroma.

10. Bael

Bael, merele de lemne sau piatra, sunt o specie originara din India, dar care poate fi gasita prin toata Asia de Sud-Est. Bael este un fruct cu coaja lemnoasa care este de culoare galbena, verde sau gri. Coaja exterioara lemnoasa este atat de dura incat este nevoie de ciocan pentru a o sparge, insa in interior se ascunde o pulpa galbena si aromata.