Un eveniment dedicat Cartii este intotdeauna un prilej de bucurie pentru cititori, un semn de normalitate pentru cultura Romaniei, dar si o dovada a responsabilitatii fata de tinerii carora le transmitem stafeta valorilor care ne definesc. (...)

Am acordat Inaltul Patronaj Salonului International de Carte Bookfest in anul Centenarului pentru ca am dorit sa subliniez rolul esential al cartii in pastrarea memoriei unui popor, in dezvoltarea constiintei sociale si nationale, si pentru ca ma numar printre cei care cred in legatura dintre carte, educatie si consolidarea democratiei.



Ma bucur ca aceasta relatie este exemplificata si prin standul invitatului de onoare al Salonului, Statele Unite ale Americii", a sustinut seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Presedintele a tinut sa aminteasca despre perioada in care nu aveam acces liber la carti, dezbaterea de idei fiind condamnata la clandestinitate.

"Astazi, cand ne uitam in jur si vedem standurile atat de multor edituri, nu putem sa nu fim recunoscatori tuturor celor care se dedica apararii si difuzarii cuvantului scris, pentru ca stim cat de pretioasa este libertatea de expresie. Nu doar actiunile noastre, ci si ideile pe care le incredintam hartiei au implicatii directe si consecinte importante pentru cei din jurul nostru, pentru generatiile viitoare.

Suntem, asadar, datori sa aparam dreptul la exprimare si, in egala masura, sa intelegem responsabilitatea care decurge din asumarea libertatii cuvantului.



Rolul targurilor de carte, esential in promovarea cititului

Rolul targurilor de carte este esential in promovarea cititului si a accesului la carte, doua elemente fundamentale in lupta pentru reducerea gradului de analfabetism functional, tot mai larg raspandit la noi.

Numeroase studii arata ca rezultatele scolare ale elevilor sunt determinate de resursele educationale disponibile acasa, iar in Romania o gospodarie aloca sub 1% din buget pentru achizitia de carti. De aceea, avem nevoie de o politica publica menita sa creasca interesul pentru carte, sa incurajeze lectura, sa sprijine exprimarea creativa a autorilor romani si sa modernizeze infrastructura publica dedicata cartii.

Toate acestea pot contribui la cresterea gradului de cultura a romanilor si la dezvoltarea nivelului general de educatie. Impactul unor astfel de politici publice se va resimti in mod direct in evolutia economica, sociala si democratica a tarii noastre.

Evenimente precum Bookfest, ca si participarea editurilor romanesti la targurile internationale de carte creeaza un veritabil portret al Romaniei contemporane.

Un targ de carte nu este doar un demers cultural, ci si unul de promovare a valorilor cetateniei democratice, intr-o societate incluziva.

In aceasta dimensiune sociala a cititului se afla oportunitatea intalnirii dintre creatie, inevitabil individuala, si actiunea politicienilor si autoritatilor publice, inevitabil publica", a mai spus Klaus Iohannis.