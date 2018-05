La audieri copilul a povestit ca scandalul ar fi pornit dupa ce bunica acestuia i-ar fi luat o piesa de la calculator ca sa nu se mai poata juca, acesta fiind unul dintre motivele pentru care existau mereu discutii in familie. De asemenea, acesta sustine ca victima l-ar fi lovit, dupa ce a injurat-o.

In timpul audierilor, baiatul a fost asistat de mama sa, care este medic de profesie, un psiholog si un psihiatru. Copilul le-a spus anchetatorilor ca este pasionat de matematica, iar la scoala are o relatie normala cu colegii lui. Pe de alta parte, vecinii sustin acum ca minorul avea, in general, un comportament agresiv.

Chiar daca este vorba despre o crima, baiatul nu va ajunge la inchisoare, deoarece copiii pana in 14 ani nu raspund penal si au nevoie de terapie.

Copilul in varsta de 9 ani urmeaza sa fie supus acum unor expertize psihologice si psihiatrice, potrivit stirileprotv.ro.