"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 30 mai 2018, a fost anuntata greva generala de 24 de ore, incepand cu ora 00:01 si pana la orele 24:00 de catre:

1. Administratia Suprema a Functionarilor Publici (ADEDY);

2. Confederatia Generala a Lucratorilor din Republica Elena (GSEE);

3. Federatia Navala Panelena (PNO);

4. OSE - Hellenic Railwais Organization si metroul suburban, inclusiv pe sectorul Doukissis Plakentias - Aeroport Atena;

5. Lucratorii care asigura transportul in comun ( autobuze, inclusiv autobuzele Express care asigura legatura cu Aeroportul din Atena si troleibuze) se vor afla in greva in intervalul orar 05:00-09:00 si 21:00 - pana la sfarsitul programului orar zilnic.

6. Controlorii de trafic aerian vor intrerupe activitatea in intervalul orar 10:00 – 13:00, iar in acest interval orar nicio companie aeriana nu va opera spre si de pe aeroporturile din Republica Elena.



Companiile AEGEAN si OLYMPIC AIR vor anula 6 zboruri si vor modifica ora de plecare la alte 50 de zboruri. Se recomanda cetatenilor romani sa verifice cu operatorii de turism orarul de zbor pentru biletele de avion achizitionate.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222", se arata intr-un comunicat.