"Combinatia dintre exercitiul fizic si guma de mestecat ar putea fi o modalitate eficienta de tinere sub control a greutatii", au scris autorii studiului, publicat in Journal of Physical Therapy Science.

Cercetarea a examinat "ritmul cardiac, distanta parcursa, viteza in mers, numarul de pasi si consumul energetic" pentru 46 de barbati japonezi cu varste cuprinse intre 21 si 69 de ani.

Voluntarii au trebuit sa mearga pe jos "in ritmul lor natural" timp de 15 minute pe o pista de atletism. Jumatate dintre ei au mestecat doua gume, ceilalti au ingerat ingrediente existente in aceste produse sub forma unei pudre ce a fost diluata intr-un pahar cu apa.

Ritmul cardiac, mai ridicat in cazul celor care au folosit guma de mestecat in timpul mersului

Insa in cazul barbatilor "de varsta medie si a treia" (peste 40 de ani), medicii niponi au constatat un efect suplimentar: atunci cand mestecau guma, voluntarii aveau tendinta de a merge mai repede, deci de a acoperi o distanta mai mare, fapt care i-a ajutat sa arda un numar considerabil mai mare de calorii.

Motivele exacte aflate in spatele acestui fenomen raman necunoscute, insa autorii studiului, prezentat la Congresul European despre Obezitate, organizat in aceste zile la Viena, au emis o serie de ipoteze, scrie Agerpres.

Astfel, bazandu-se pe un alt studiu japonez care a dovedit deja ca guma de mestecat creste ritmul cardiac, chiar si atunci cand persoana in cauza se afla in stare de repaus, cercetatorii niponi au evocat existenta unei "sincronizari cardiomotorii" - tendinta organismului de a-si creste activitatea atunci cand bataile inimii accelereaza. Aceasta tendinta "are mai multe sanse de a se manifesta la persoanele in varsta decat la cele tinere".



De altfel, "studii anterioare au aratat ca femeile exercita o activitate musculara masticatoare mai mica decat barbatii atunci cand folosesc guma de mestecat", au subliniat expertii japonezi.