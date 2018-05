Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un politist in varsta de 31 de ani din comuna doljeana Cetate conducea marti seara un autoturism pe DN 56 A, in localitatea Moreni. La un moment dat, el a accidentat o femeie in varsta de 38 de ani, care a traversat drumul fara sa se asigure si prin loc nepermis.

In urma impactului, femeia si-a pierdut viata, insa oamenii legii au stabilit ca politistul nu consumase bauturi alcoolice, acesta aflandu-se in afara orelor de program.

Politistul este acum cercetat penal pentru ucidere din culpa, potrivit news.ro.