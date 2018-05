Politia Capitalei a anuntat, marti, ca prin apel la numarul de urgenta 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 4 Politie o femeie prezinta o plaga in zona gatului. In momentul producerii incidentului, femeia in varsta de 70 de ani se afla in casa cu nepotul sau in varsta de 9 ani. Se pare ca cel care a sunat la numarul de urgenta este chiar copilul, care s-a speriat cand si-a vazut bunica sangerand.

Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca urmeaza sa se stabileasca imprejurarile in care s-a produs acest eveniment.

Una dintre ipotezele sugerate de anchetatori este ca femeia ar fi fost injunghiata chiar de catre nepotul sau, potrivit Digi24.