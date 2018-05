”Am avut, am o propunere de la Netflix. Sa fac un serial”, sustine Elena Udrea intr-un interviu acordat in Costa Rica pentru Gazeta Sporturilor. Aceasta afirma ca ar putea deveni milionara in dolari in urma acestei intelegeri.

”Am primit propunerea cand eram in Romania, dar acum li se pare si mai interesant ca sunt aici”, a adaugat ea

Intrebata daca pana la urma se face documentarul, ea a raspuns: ”Da, da, daca se finalizeaza discutiile. A venit o doamna la mine de la Londra sa discute. Mi s-a parut foarte interesant”, potrivit Hotnews.ro.