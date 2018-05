Persoana respectiva se afla singura in autoturism, in momentul izbucnirii incendiului. Anchetatorii iau in calcul posibilitatea sinuciderii.

„Un barbat a decedat in propria masină dupa ce aceasta a luat foc. Conform primelor verificari, decesul ar fi survenit în urma unei autoincendieri a autoturismului. Se efectuează cercetarea la faţa locului, cu criminalişti, poliţişti de la Investigaţii Criminale. Deocamdată nu a fost stabilită identitatea bărbatului”, a spus purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan.

"Intervenim cu doua autospeciale si un echipaj SMURD. Flacarile au fost stinse, insa o persoana a fost surprinsa in interiorul autoturismului si a decedat", se arata intr-o informare a ISU Cluj, potrivit hotnews.ro.