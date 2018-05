"In perioada 21 – 28 mai, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere.

In aceasta perioada, politistii au depistat 133 de soferi care circulau pe autostrazi si au depasit limita legala de viteza, deplasandu-se cu viteze cuprinse intre 181 km/h si 225 km/h.

Doi soferi au fost inregistrati circuland cu viteza de 225 km/h

Astfel, la data de 21 mai, politistii rutieri au depistat, pe autostrada A3 Turda-Bors, in zona kilometrului 46, sensul de mers spre Bors, un barbat, de 41 de ani, din Cluj, de nationalitate saudita, care conducea cu viteza de 225 km/h.

In urma verificarilor efectuate, inclusiv prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Politiei Romane care a luat legatura cu Interpol Riyadh, Arabia Saudita, au rezultat indicii temeinice ca barbatul nu detinea permis de conducere, iar cel pe care l-a prezentat la control era fals.

In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsii infractiunilor de conducere fara permis, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.

Intr-un alt caz, la data de data de 26 mai, politistii care actioneaza pe autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva au depistat un barbat, de 44 de ani, in zona kilometrului 345, care conducea spre Deva cu viteza de 225 km/h.

In urma verificarilor, s-a stabilit barbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat din luna martie a acestui an pana la inceputul lunii iunie.

In cauza a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere fara permis.

Toti soferii depistati circuland cu viteza excesiva au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse intre 1.305 si 2.900 de lei. De asemenea, ca masura complementara, le-au fost retinute permisele de conducere, pentru 90 de zile", se arata intr-un comunicat.