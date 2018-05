Barbatii, in varsta de 46, respectiv 56 de ani, au fost prinsi in flagrant in timp ce plantau 34 de fire de cannabis, in extravilanul localitatii Tirnova.

"In urma perchezitiilor efectuate la domiciliile barbatilor in cauza, au fost gasite alte 17 fire de cannabis, in ghivece, ce urmau sa fie plantate, 1.005 grame masa vegetala uscata de cannabis, precum si 323 de recipiente utilizate pentru cultura si solutii pentru intretinerea acestora.

In baza probatoriului administrat, cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati magistratilor Tribunalului Arad, cu propunere de arestare preventiva, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.

Activitatile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad", se arata intr-un comunicat.