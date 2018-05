Palma

De ce sa vizitezi Palma? Din mai multe motive. In primul rand e ieftin, iar vremea va tine intotdeauna cu tine. In al doilea rand, orasul e plin de mici magazine boeme, cafenele de strada si muzee pe care trebuie neaparat sa le vizitezi. Este un loc colorat si intim, insa plin de viata si de alti turisti dornici sa il descopere. E perfect pentru o zi la plaja, o sesiune de shopping sau o cafea delicioasa savurata chiar pe malul marii.

Cost total: 320 €

Cost cazare: 200 €

Berlin

Berlinul este una dintre capitalele culturale ale Europei. Un oras bogat si plin de viata, este un centru celebru al artei si culturii, populat atat de artisti, dar si de pasionatii de istorie. Daca planuiesti o vacanta in familie, afla ca dispune de o multime de spatii verzi si locuri de joaca, perfecte pentru a-i lasa pe cei mici sa se distreze in timp ce tu savurezi o cafea la una dintre micile terase boeme. In plus, Berlin se mai lauda si cu o faimoasa gradina zoologica, dar si cu mici muzee dedicate copiilor.

Cost total: 320 €

Cost cazare: 140 €

Tallinn

Tallinn (scris si Talin cateodata) este capitala Estoniei si este un oras subapreciat de turisti, din toate punctele de vedere. Tallinn se lauda cu cateva dintre cele mai bine conservate orase medievale din intreaga Europa, cu ale sale cladiri vechi si stradute pietruite. Este un oras pitoresc si plin de mici cafenele de strada, baruri de sushi, hoteluri-butic si localnici primitori care te vor intampina cu caldura.

Cost total: 280 €

Cost cazare: 100 €

Atena

Capitala Greciei figureaza si ea pe lista noastra, datorita faptului ca este un oras relativ ieftin de vizitat si un important centru cultural al Europei inca din Antichitate. Iti ofera atatea locuri pe care sa le vezi si pe care sa le vizitezi, incat te vei simti putin coplesit la prima vedere. Atena este un adevarat rai ai amatorilor de istorie si iti pune la dispozitie o groaza de muzee si expozitii de arta.

Cost total: 220 €

Cost cazare: 100 €

Praga

De ce sa vizitezi Praga? Pentru ca este un faimos centru cultural si tehnologic al Europei si pentru ca abunda de cafenele colorate si de oameni veseli. Cand te vei plimba pe strazile pietruite ale orasului, te vei intalni si cu personaje celebre din lumea modei, defiland relaxate pe strazi pentru ca da, Praga a devenit in ultimii ani una dintre capitalele Europene ale modei.

Cost total: 220 €

Cost cazare: 100 €