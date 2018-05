Din pacate, in ultimul timp s-a remarcat o tendinta de crestere a ponderii numarului alergicilor din populatie. De aceea, e cu atat mai important sa te informezi si sa afli mai multe despre alergii. Uite care sunt cele mai intalnite si cum se pot manifesta:

Alergia la polen

Poti intra in contact cu alergeni prin atingere, ingerare sau inhalare. In cazul atingerii sau ingerarii ai ceva mai mult control, dar e mult mai complicat sa te protejezi atunci cand ai o alergie respiratorie. Unul dintre cei mai comuni alergeni din aer este polenul, care apare in special primavara, avand un caracter sezonier. Acesta este totodata si unul dintre alergenii care poate declansa rinita alergica. Cunoscuta si ca febra fanului, rinita alergica se manifesta prin inflamarea mucoasei nazale.

Alergiile alimentare

In plus, alergia la polen poate include simptome precum: stranut, congestie nazala, ochi inlacrimati, inflamarea gatului, hipersecretii apoase, mancarime in gat sau tuse seaca. Precum in cazul altor alergii, intensitatea reactiei depinde de sistemul imunitar si de cantitatea de polen inhalata.Alergiile alimentare pot avea consecinte dramatice. Alergicii nu isi permit sa aiba o dieta dezordonata, deoarece consumarea unor alimente care au intrat in contact cu alergenul le poate provoca reactii intense. Mai mult, in cazurile mai grave, nu e suficient sa nu ingerezi alimentul periculos. Unele persoane sunt atat de afectate de alergia lor, incat simpla lor prezenta intr-o camera unde se gaseste si alergenul le poate declansa o reactie. O astfel de situatie apare uneori in cazul alergiei la alune. Reactia alergica poate aparea doar prin atingerea suprafetelor care au luat contact cu alunele sau prin inhalarea particulelor din aer, rezultate in urma deschiderii pungii.

Cei mai comuni alergeni alimentari sunt alunele, nucile, glutenul sau graul, fructele de mare (creveti, stridii, homari), pestele, ouale, laptele, soia si semintele de susan, potrivit Food Safety. Alergia la gluten nu este una si aceeasi cu intoleranta la gluten, care, desi au simptome asemanatoare, pot fi deosebite una de alta, cu ajutorul unei analize de sange.

De obicei, este afectat sistemul cardiovascular, pielea, tractul respirator si cel gastrointestinal. Printre simptome, se pot numara: urticarii, dificultati respiratorii, varsaturi, crampe abdominale, tuse, umflarea limbii, puls slab, ameteli, slabiciune, probleme la inghitire si socul sistemului circulator. Un risc grav este cel al socului anafilactic: daca nu se intervine rapid cu epinefrina, acesta poate duce la pierderea cunostintei sau chiar la deces.

Alergia la animale

Numai in SUA se estimeaza ca exista milioane de persoane alergice la animalele de companie. Acestea includ caini, pisici, porcusori, sinsile, insa orice animal poate declansa alergii. De fapt, alergia nu este provocata de animal in sine, ci de contactul cu proteinele aflate in blana, saliva, urina si pielea sa. Faptul ca se pot acumula alti alergeni in blana animalului, precum polen sau spori de mucegai poate agrava reactiile alergice, potrivit aaaai.org . Simptomele alergiei la animale apar in proximitatea acestora, facand acest tip de alergie mult mai usor de depistat. Congestionarea nasului, mancarimi ale pielii, ochi inlacrimati si dificultati de respiratie reprezinta principalele simptome.Acestea nu sunt singurele alergii des intalnite. Dupa frecventa, se remarca si alergiile la mucegai, medicamente, acarieni, intepaturile de insecte si contactul pielii cu latexul. In cazul in care tu sau cei dragi aveti o reactie alergica, recunoasterea simptomelor te poate ajuta sa reactionezi la timp.