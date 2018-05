Temele blogului tau pot fi pe atat de diverse pe cat iti poti imagina. Domeniul culinar, cel sportiv, de fashion, de sanatate, de fotografie sau politic sunt doar cateva dintre ele. Important este sa il alegi pe cel in care te pricepi cel mai bine sa scrii, nu neaparat prin prisma experientei, ci si a pasiunilor tale, si sa dai drumul la maini sa alunece pe tastatura. Iata care sunt cele 10 motive pentru care ar fi o idee buna sa incepi sa scrii propriul tau blog chiar de astazi.

1. Vei impartasi cu foarte multi cititori pasiunea pentru creatie pe care o ai.

2. Poti castiga bani frumosi dintr-un blog, cu ajutorul reclamelor sau a produselor plasate in articolele scrise de tine sau direct pe site, prin intermediul unor bannere. Cu cat ai mai multi cititori, cu atat mai multe companii vor vrea sa colaboreze cu tine.

3. Toamna si iarna sunt anotimpurile in care continutul blogurilor este mai vizibil, asa ca, cu cat incepi mai repede sa scrii, cu atat mai curand vei incepe sa aduni fani.

4. Poti monetiza pasiunea ta, astfel incat sa transformi pasiunea pentru scris intr-un job la care nu mai trebuie sa ajungi la prima ora a diminetii, pentru ca vei fi singurul in control asupra timpului petrecut in fata monitorului.

5. Blogul te va invata sa-ti dezvolti skill-uri noi. Nu trebuie sa fii academician sa poti scrie informatii corecte si interesante, ci e mai importanta pasiunea, deci deschiderea pe care o ai catre aceasta latura a artei. Odata pornita treaba, totul va fi ca un bulgare de zapada aflat in rostogolire de pe munte. Din ce in ce mai mare, din ce in ce mai bun.

6. Blogul te va ajuta sa iti formulezi ideile mai concis si sa te exprimi eficient.

7. Aceasta activitate te va scoate din zona de confort, asa cum face orice lucru nou pe care il incepi, deci te va ajuta sa iti imbunatatesti calitatile si te va pune in fata unor incercari noi, pe care le vei depasi cu succes.

8. Iti vei face prieteni peste tot in lume. Daca alegi sa folosesti limba romana pentru a comunica cu cititorii tai, cercul de cunostinte va fi mai redus, dar tot foarte mare. Daca vei scrie in engleza, ai toate sansele sa iti gasesti fani la capatul celalalt de lume.

9. Iti vei crea noi oportunitati. Poate vei fi mai vizibil pentru companiile mari, care cauta un om specializat in comunicare, sau pentru cei din nisa despre care scrii. Nu se stie de unde sare iepurele!

10. E cea mai ieftina metoda de a-ti deschide propria afacere.

Si ca tot veni vorba de inceperea unui business cu bani foarte putini, e important sa stii ca nu vei avea nevoie de foarte multe pentru a porni la drum. Bineinteles, un laptop sau un desktop ar fi primul lucru de pe lista ta, adica unealta de scris. Mai apoi, e indicat sa cumperi un domeniu care sa iti poarte numele real sau cel „de scena” si de care sa fii sigur ca va ramane al tau.

Exista si posibilitatea de a incepe sa scrii pe o platforma gratuita, dar care are in compozitia URL-ului numele firmei care ti-l pune la dispozitie (cum este cazul blogspot.com). Vei castiga mai multa incredere din partea cititorilor tai sau a potentialilor clienti utilizand un link simplu, de exemplu numeletau.ro/com. Mai trebuie sa gasesti un serviciu de hosting, adica o firma care sa iti puna la dispozitie gazduirea site-ului cu ajutorul unui server. Si cam atat!

Daca nu ai bani pusi deoparte pentru inceperea acestui business numai al tau, pentru cumpararea domeniului si a laptopului, poti cere ajutorul unei institutii financiare nebancare, ca sa nu ai mare bataie de cap in obtinerea banilor. Aceasta ofera credite nebancare foarte usor de obtinut si de returnat.

Nu mai ai nevoie decat de imaginatie si de chef de scris, iar mica ta afacere va fi pe cale sa infloreasca! Mult succes!