“Ovarele sunt organe pereche situate in portiunea inferioara a abdomenului. Ele produc ovulele si hormonii feminini: estrogenul si progesteronul. Cancerul apare atunci cand anumite celule sufera o transformare si incep sa se multiplice necontrolat, incercand sa evite apoptoza (moartea celulara). Se produc astfel mase tumorale care pot afecta unul, ambele ovare sau se pot extinde la structurile din jurul lor. Cu toate ca este curabil in stadii incipiente, cancerul de ovar ramane localizarea cu cea mai mare letalitate dintre toate tumorile ginecologice. Progresele facute in chirurgie si in chimioterapie din ultimele decade se traduc totusi intr-o imbunatatire a supravietuirii”, afirma medicul Mirela Dragan, medic primar oncologie medicala in cadrul Spitalului Onco Card din Brasov.

Conform statisticilor globale, rata de supravietuire la 5 ani in cazul cancerului ovarian este in medie de 30-45 la suta. La jumatate fata de cancerul mamar, afectiune la care rata de supravietuire pe termen lung care ajunge si la 90 la suta. O explicatie ar fi depistarea in stadii avansate, din cauza lipsei unor simptome bine definite.



“In stadii incipiente, nu exista, din pacate, simptome specifice. Simptomele care pot aparea sunt durerile abdominale si tulburarile gastrointestinale nesistematizate. In stadii avansate, apar simptome ca urmare a complicatiilor date de cancerul de ovar: balonare, satietate precoce, umflarea abdomenului ca urmare a acumularii de lichid (ascita), urinarea frecventa data de compresiunea tumorala, constipatia, tulburari respiratorii date de acumularea de lichid la nivelul pleurei (pleurezia). Foarte rar, apar sangerari vaginale anormale”, descrie tabloul afectiunii medicul oncolog.

Factorii de risc

“In cazul persoanelor cu predispozitie genetica, riscurile de imbolnavire cresc cu 20-50%. Persoanele ale caror rude de gradul I sunt afectate de mutatii BRCA1 si BRCA2 prezinta un risc de 50% de a dezvolta un cancer ovarian. Deci daca exista rude cu cancer rectal, ovarian sau mamar la rude de gradul I, la aceste persoane se are in vedere screening-ul, desi nu exista o strategie efectiva”, afirma medicul oncolog Mirela Dragan.

Cancerul ovarian apare mai frecvent dupa varsta de 40 de ani

“Histerectomia se recomanda in toate stadiile, chiar si in cele incipiente atunci cand nu se doreste prezervarea fertilitatii. Interventia chirurgicala cu pastrarea fertilitatii poate fi luata in considerare la femeile tinere cu boala precoce, stadiul I a sau I c, cu implicare ovariana unilaterala si aspect histopatologic favorabil”, afirma specialista.

Cauzele cancerului ovarian nu pot fi indicate cu certitudine. Printre factorii de risc, specialistii mentioneaza anumite mutatii genetice, consumul crescut de grasimi animale, obezitatea, consumul de alcool, fumatul, expunerea la talc si la radiatii. In plus, au un cuvant de spus in aparitia cancerului ovarian virusurile care dau oreion, rubeola, cele gripale, precum si infertilitatea, terapia hormonala de substitutie, menstruatia precoce, menopauza tardiva, chisturile ovariene si endometrioza.Potrivit unui comunicat remis 9am, terapia poate include interventia chirurgicala, chimioterapia si terapia tintita - specialistii mentioneaza beneficiile medicinei personalizate in anumite cazuri de cancer ovarian. O situatie speciala poate fi diagnosticarea acestei afectiuni maligne la persoanele tinere, care doresc sa aiba copii in viitor.Specialistii estimeaza ca pana in 2035, la nivel global, numarul pacientelor diagnosticate cu cancer ovarian va creste cu peste 50 la suta, iar cel al deceselor cu peste 70 la suta*. In acest context, consultul ginecologic anual si efecturea analizelor recomandate de specialist devin obligatorii pentru a creste sansele depistarii afectiunilor grave in stadii incipiente.