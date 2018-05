In urma incidentului petrecut luni seara, alte doua persoane au fost grav ranite si transportate de urgenta cu elicopterele la spitalele din Iasi si Bacau.

Cei trei barbati faceau parte dintr-un grup de muncitori care lucrau la o exploatare forestiera din comuna Asau. Barbatul de 26 de ani a descoperit proiectilul in timpul pauzei de masa. Potrivit anchetatorilor barbatul a vrut sa scoata pulberea din obuz si l-a lovit cu un ciocan, moment in care s-a produs deflagratia ce i-a adus moartea. Colegii barbatului, unul in varsta de 26 de ani, iar celalalt in varsta de 38 de ani au fost grav raniti.

Constantin Radulescu, primarul comunei Asau: “A fost facut praf si aruncat intr-un parau. Altuia i-au fost amputate palmele si in masina SMURD se afla al treilea, care era ciuruit de schijele de la proiectil.”, potrivit stirileprotv.ro.