UPDATE: Barbatul cu o alcoolemie de 6,3 la mie in sange a murit in spital.

Potrivit acestuia, un echipaj al ambulantei a intervenit, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea galateana Varlezi, la domiciliul unui barbat caruia i s-a facut rau.

"Este vorba despre un pacient de 40 de ani, care prezenta un traumatism carnio-cerebral. El a intrat in stop cardiac, a fost resuscitat, ventilat mecanic si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati unde s-a stabilit ca avea o alcoolemie in sange de 6,3 la mie. Pana acum, in judet, din experienta mea, nu am mai inregistrat un astfel de caz, cu valori atat de ridicate ale alcoolemiei. Au mai fost cu 4, 5, dar cu 6,3 la mie nu", a spus Polinschi, potrivit Agerpres.

Din primele informatii se pare ca barbatul ar fi consumat alcool in exces pe tot parcursul zilei de duminica si, probabil, s-ar fi dezechilibrat si a cazut lovindu-se la cap.