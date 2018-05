La aceasta ora, incendiul a fost stins, pompierii actionand pentru lichidarea catorva mici focare.

Potrivit sursei citate, incendiul se manifesta generalizat la acoperis, cu flacari inalte si degajari mari de fum. S-a intervenit cu 20 de autospeciale de stingere, 3 autoscari, un echipaj de descarcerare si echipaje SMURD, pompierii actionand perimetral prin intermediul autoscarilor cu linii de furtun. S-a lucrat la decopertarea acoperisului pentru crearea accesului catre focarele de incendiu.

De asemenea, au fost identificate si surse de alimentare de la hidranti stradali pentru a asigura necesarul de apa.

"Incendiul a fost anuntat in dispeceratul ISU Bucuresti-Ilfov de catre locatarii din blocurile invecinate. Au fost mai multe apeluri succesive, primul fiind preluat de dispeceri la ora 3,14. Nu au fost persoane surprinse de incendiu sau victime", au precizat reprezentantii ISUBIF.

Oficialii ISUBIF au mentionat ca o parte din acoperisul cladirii s-a prabusit, fiind afectata structura din lemn a acestuia. Cladirea are regim de inaltime - parter, pompierii actionand numai din exterior avand in vedere pericolul de prabusire a acoperisului.

In jurul orei 5,00 incendiul a fost localizat, pompierii lucrand in continuare la decopertarea acoperisului si stingerea incendiului, dar si la realizarea protectiei salii de sport care se afla in apropiere.

Reprezentantii ISUBIF au precizat ca in anul 2001, pentru institutia de invatamant respectiva a fost emis aviz de securitate la incendiu, pentru lucrari de consolidare si refunctionalizare scoala generala. Pana la momentul actual, scoala nu a obtinut autorizatia de securitate la incendiu, potrivit Agerpres.