"Am intrat in politica pentru ca am fost convins ca schimbarea se poate face numai din interiorul sistemului politic. Am fost mereu impotriva celor care critica de pe margine, fara sa se implice, fara sa contribuie. De-a lungul anilor am observat cu dezamagire cum - in PSD, dar si in alte partide - loialitatea primeaza competentei sau eticii. Am vazut cum, rand pe rand, oameni de calitate au fost alungati pentru a face loc unor lipitori de afise. Chiar si astazi putem vedea cum analfabeti 'loiali' primesc functii de conducere platite din banii romanilor. Traim cu totii o realitate trista si penibila", scrie Jianu intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

El considera ca "ceva trebuie facut", fiind de parere ca PSD este astazi "un partid de diletanti".

"Un lider din PSD mi-a spus candva ca partidul a fost mereu acuzat de coruptie sau de comunism, dar niciodata de incompetenta. Astazi, PSD se dovedeste a fi un partid de diletanti, de mafioti fara limite, iar tandemul Dragnea - Dancila este, fara indoiala, cea mai mare catastrofa a istoriei recente a Romaniei. In acest moment viitorul este incert, insa un lucru il stim cu totii: ceva trebuie facut. Schimbarea nu va veni singura. Astazi ma alatur lui Victor Ponta in proiectul #ProRomania", afirma Jianu.