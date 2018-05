Pe 19 iulie 2017, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunta ca a dispus trimiterea in judecata a fostului deputat Cristian Boureanu pentru savarsirea a trei infractiuni de ultraj, el fiind acuzat ca a agresat un politist rutier, si a Laurei Teodora Dinca, prietena lui Boureanu, acuzata de marturie mincinoasa.

" Nu am refuzat sa ma legitimez, nu pot sa explic atitudinea lui Andrei Ovidiu de a folosi forta. (...) Nu am opus rezistenta. Nu e adevarata acuzatia ca l-am lovit cu genunchiul pe Andrei Ovidiu. Nu l-am atins cand am ridicat piciorul, nu l-am lovit cand am ridicat piciorul. Doar am ridicat piciorul, si el s-a ferit. Nu am avut nici intentia sa il lovesc. Doar am ridicat piciorul. Daca il loveam, aparea pe filmare ", a declarat Boureanu in fata magistratilor.

Anchetatorii au cerut instantei condamnarea lui Cristian Boureanu la o pedeapsa orientata spre mediu prevazut de lege, respectiv doi ani si sase luni de inchisoare, iar pentru Laura Dinca, o pedeapsa cu amanare si 30 de zile munca in folosul comunitatii.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au luat in discutie vineri ultimul termen al dosarul in care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, iar prietena acestuia, Laura Dinca, pentru marturie mincinoasa, ocazie cu care procurorul de sedinta a reiterat rechizitoriul si a cerut pedepse pentru cei doi.

Pe 9 iunie, in jurul orei 1:30, masina in care se afla Cristian Boureanu, alaturi de prietena lui, a fost oprita in trafic de un echipaj de politie rutiera pe bd. Aviatorilor din Capitala.

In momentul in care politistii i-au solicitat documentele de identitate, Boureanu s-a manifestat violent, a amenintat un politist si i-a prins acestuia degetele mainii drepte, prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rupt camasa uniformei si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice. Politistul a reactionat si l-a lovit pe Boureanu, acesta cazand la pamant.

Boureanu a fost imobilizat, incatusat si condus la sediul Brigazii Rutiere pentru cercetari. Fiind intr-o stare avansata de ebrietate, lui Boureanu i s-a facut rau, el fiind transportat apoi la Spitalul Floreasca.

Potrivit Parchetului, fiind audiata in calitate de martor, pe 9 iunie si 6 iulie, prietena lui Boureanu a facut afirmatii mincinoase si a creat o situatie favorabila fostului deputat. Astfel, declaratia din 6 iulie este in contradictie cu cea anterioara si cu probatoriul administrat in dosar.