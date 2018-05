"Am decis sa ma alatur colegilor mei din guvernarea Ponta, cu care am facut lucruri bune pentru Romania si alaturi de care vreau sa fac in continuare lucruri bune. Nu pot sa mai fiu partas la ipocrizie si la superficialitatea promovata de domnul Dragnea la PSD acum", a precizat Banicioiu.

El a marturisit ca i-a fost greu sa ia decizia de a pleca din PSD.

"Mi-a fost foarte greu. Eu sunt in PSD de cand am intrat in politica si consider ca raman social-democrat si alaturi de aceste idealuri cu care am castigat in 2012 alegerile, in 2016. Ce se intampla acum nu are nicio legatura cu ce era PSD. Deocamdata, acum suntem subiect de glume. Am ajuns din acel partid de profesionisti subiect de glume", a spus Nicolae Banicioiu.

Intrebat daca mai sunt colegi care vor parasi PSD, el a raspuns: "Sunt multi, sunt multi care sunt nemultumiti".

Ponta: Banicioiu - un mare castig pentru echipa Pro Romania

Deputatul Nicolae Banicioiu reprezinta un mare castig pentru echipa Pro Romania, a afirmat vineri fostul premier Victor Ponta, lider al formatiunii, adaugand ca, alaturi de acesta, noul proiect politic va prinde viata si consistenta.

"Din 2004, Nicu Banicioiu a fost alaturi de mine in cele mai grele si importante proiecte. A preluat TSD dupa mandatul meu - a fost un ministru foarte bun la Tineret si la Sanatate. El este cel care a gandit si pornit ideea cresterii salariilor in sistemul de sanatate si a construirii spitalelor regionale finantate din fonduri europene. Nicu este un mare castig pentru echipa Pro Romania - impreuna o sa dam viata si consistenta acestui proiect!", a scris Ponta pe Facebook.

Totodata, el a facut referire la "toate trompetele si ventrilocii lui Dragnea", care "au primit ordin pe unitate sa tipe despre 'tradatori'".

"Ma amuza faptul ca Liviu Dragnea a trecut de la PD aflat in Opozitie la PSD aflat la Putere si nu e tradator. Noi cei care plecam de la Putere si din singurul partid in care am fost vreodata, doar pentru ca nu vrem sa legitimam conducerea infractionala si incompetenta a lui Dragnea, suntem 'tradatori'?! Noi am hotarat sa nu ii tradam pe cei care ne-au votat si care au incredere in noi - si daca ne fac tradatori cei din 'Corul Bocitoarelor' de la Belina e foarte bine!", a conchis fostul premier.