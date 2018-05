Comisia Europeana a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea Directivei europene 343 din 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, conform site-ului executivului comunitar.

Prezumtia de nevinovatie si dreptul la un proces echitabil sunt consacrate in articolele 47 si 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (PIDCP) si articolul 11 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Directiva ar trebui sa se aplice persoanelor fizice care sunt suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale. Aceasta ar trebui sa se aplice din momentul in care o persoana este suspectata sau acuzata de comiterea unei infractiuni sau a unei presupuse infractiuni si, prin urmare, chiar inainte ca persoana respectiva sa fie informata de catre autoritatile competente ale unui stat membru, prin notificare oficiala sau in alt mod, cu privire la faptul ca este suspectata sau acuzata.

Prezenta directiva ar trebui sa se aplice in toate fazele procedurilor penale, pana cand hotararea prin care se stabileste vinovatia sau nevinovatia persoanei suspectate sau acuzate de savarsirea infractiunii ramane definitiva. Actiunile in justitie si caile de atac care pot fi introduse numai dupa ce hotararea in cauza ramane definitiva, inclusiv actiunile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, nu ar trebui sa intre in domeniul de aplicare al prezentei directive.

Traian Basescu: Dragi propagandisti luati nota ca directivele UE sunt obligatorii

"De-a lungul anilor 2016 si 2017, am tot umblat pe la televiziuni aratand si vorbind despre directiva 343/2016 privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale. O groaza de propagandisti au sustinut ca Basescu s-a intors impotriva Justitiei. Realitatea este ca directiva trebuia implementata in legislatia romana pana in aprilie 2018. Astazi, Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pentru neintroducerea in Codul de Procedura Penala si in Codul Penal a prevederilor acestei directive.

Dragi propagandisti, fie ca sunteti magistrati, politicieni sau analisti, luati nota ca directivele Uniunii Europene sunt obligatorii si pentru Justitia din Romania. Interventiile mele au fost pentru ca Justitia din Romania sa progreseze, in timp ce voi v-ati batut pentru o Justitie a anilor ’50.

PS. Atentie, ca v-am vorbit si despre definitia corecta, asa cum o da Comisia de la Venetia, pentru abuzul in serviciu. Fara prag valoric, dar cu prag de fapta",

Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca a discutat despre prezumtia de nevinovatie de nenumarate ori, in ultimii ani:a scris el, pe Facebook.