Meteorologul de serviciu al AdministraĊ£iei NaĊ£ionale de Meteorologie (ANM), Robert Manta, spune ca, de Rusalii, vremea va avea temperaturi usor mai ridicate decat normalul acestei perioade.

"In urmatoarele trei zile, vremea va fi mai calda decat ar fi normal la final de luna mai, dar vor exista momente de instabilitate atmosferica semnalate mai mult in zonele de munte, mai ales dupa-amiaza si seara, cand se vor semnala averse, descarcari electrice si poate grindina de mici dimensiuni. De asemenea, in timpul averselor, vor fi si intensificari ale vantului de scurta durata. In restul tarii, dupa-amiaza si spre seara doar izolat si trecator o sa apara aceste manifestari de instabilitate atmosferica", a spus specialistul.

Vremea de Rusalii - duminica si luni

Potrivit sursei citate, sambata, se vor semnala intensificari ale vantului si ploi sub forma de averse, insotite de descarcari electrice, mai ales in zonele montane. Izolat, aceste fenomene se vor semnala si in zonele de deal, dar in general vremea va fi placuta. Temperaturile vor fi rezonabile, cuprinse intre 25 si 30 de grade, cu cele mai mari valori in sudul si restul teritoriului.

"Duminica vom avea aceeasi situatie, cu cateva averse mai ales la munte. Ca valori termice, vor fi intre 24 si 29 de grade Celsius. Aceeasi situatie si luni, de Rusalii, cand ne asteptam ca instabilitatea atmosferica sa fie concentrata pe partea de sud-vest a tarii. Deci, ar fi zona de munte, a Carpatilor Meridionali si poate in zona de nord a Olteniei. La nivel national, temperaturile se vor incadra intre 25 si 30 de grade Celsius", a mentionat Manta.

Vremea de Rusalii la mare

Prognoza de specialitate releva, totodata, ca la mare se anunta o vreme in general buna, cu valori termice cuprinse intre 23 si 25 de grade Celsius, pe durata urmatoarelor trei zile.

"Vor mai fi perioade de instabilitate atmosferica la orele amiezii si seara, dar sunt sanse totusi mici pentru aparitia acestui tip de fenomen", a precizat meteorologul ANM.

Vremea de Rusalii in Bucuresti

In zona Capitalei, sambata, vremea se anunta destul de frumoasa si doar dupa-amiaza si seara vor fi cateva innorari, cu ploi de scurta durata si trecatoare. Temperatura maxima va fi de 29 - 30 de grade, iar minima de 15 - 17 grade.

Conform ANM, tot in zona Bucurestiului, duminica, vremea va fi in continuare calda, cu valori termice de 27 - 28 de grade, iar cerul va fi variabil, cu o probabilitate de aparitie a ploilor redusa. Minimele termice vor oscila intre 14 si 16 grade.

Pentru ziua de Rusalii, bucurestenii vor beneficia de o vreme frumoasa si calda, cu cer variabil, mai mult senin si vant slab, pana la moderat. Valorile termice maxime vor fi de 28 - 29 de grade Celsius, in timp ce minimele vor oscila intre 13 si 15 grade Celsius.