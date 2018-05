Potrivit sursei citate, datorita aparatelor noi cumparate in ultimii ani, in Maternitatea din Sibiu supravietuiesc, dupa nastere, tot mai multi prematuri.

"In ultimii ani avem o rata tot mai mare de supravietuire la copiii cu greutate mica la nastere, cu varsta de gestatie mica. E si povestea Alesiei, care s-a nascut la 24 de saptamani, cu 500 de grame. Practic, este cel mai mic copil supravietuitor in maternitatea noastra care, la un moment dat, nu a mai putut respira cu aparatele standard pe care le aveam in sectie. Atunci am avut norocul ca firma distribuitoare, fiind in Sibiu, avea aparatul pe stoc, am sunat la 'Salvati Copiii', am intrebat daca ne pot ajuta cu aparatul si, in aceeasi zi, Alesia a putut beneficia, practic, de acest ventilator", a spus medicul Livia Ognean, potrivit Agerpres.

Noul aparat donat de cei de la "Salvati Copiii" a costat 32.000 de euro.

O parte din personalul Sectiei Clinice de Neonatologie, in frunte cu sefa sectiei, dar si multi alti sibieni vor alerga sambata, la un maraton caritabil, pentru a cumpara noi echipamente pentru prematuri. In prezent, la Sibiu mai este nevoie sa fie inlocuite incubatoare vechi chiar si de 30-40 de ani, cu altele noi.

"Fara aparate, fara echipamente, copiii astia nu ar avea sansa la viata", a mai spus dr. Livia Ognean.

In anul 2017, un numar de 3.176 de copii din judet si zonele invecinate au fost internati in spitalul sibian, dintre care 402 au fost prematuri, iar 111 copii au fost transferati la Sibiu din alte maternitati din tara care nu aveau dotarea necesara, potrivit datelor furnizate de cei de la SCJU.

Organizatia "Salvati Copiii" a mai donat la Sibiu, in trecut, un incubator de terapie intensiva, un ventilator de suport respirator pentru nou-nascuti si o masa radianta cu modul de resuscitare, in valoare totala de 62.000 de euro.