UPDATE - lie Nastase a fost prins din nou de politie, de aceasta data in timp ce conducea un scuter fara a avea permis. Fostul tenismen s-a ales, astfel, cu doua dosare penale in mai putin de sase ore. Reamintim ca, vineri dimineata, Ilie Nastase a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins baut la volan.

Ilie Nastase a povestit, pentru Antena 3, cum s-au desfasurat lucrurile, fiind in mod evident deranjat de comportamentul politistilor care l-au oprit in trafic si l-au dus incatusat la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, dupa ce a refuzat testul cu aparatul alcooltest.

"Militienii, ca nu pot sa le zic politistii. Politistii nu sunt agresivi. Am facut doi metri din Parcul Herastrau si m-au oprit.

"Ati baut?"

"Da, trei beri."

"Haideti, domnul Nastase, ati baut mai mult"

M-a enervat ca nu m-a crezut ca am baut trei beri. M-au pus sa suflu. Am spus ca nu, vreau sa merg la militie si sa suflu. N-au mai asteptat sa ma duc normal, civilizat. M-a tras unul din masina, m-a dat cu fata de asfalt, s-a urcat unul cu picioarele pe mine si mi-a pus catusele. Nu era mai frumos sa ma duca fara catuse? Intr-un fel m-au batut inainte. Dupa ce mi-a facut testul alcool, a iesit 0,05, a venit un alt militian si a spus ca trebuie sa ii luam sange astuia, ca a baut. Mi-au luat si test pentru droguri. Oamenii astia sunt dusi. 005. Asa scrie si in procesul verbal. E 1.000 de lei amenda si nu e infractiune.

Erau doi. Mi s-a facut rana de la catuse. Mi s-a spus ca asa se face cand nu accepti si esti agresiv. Poate am fost agresiv verbal, dar fizic nu puteam sa fiu. Ei stau la panda. Nu doar pentru mine, pentru toata lumea. Ce poti sa faci seara acolo? Sa mananci si sa bei. Cand ii spui ca ai baut trei beri si iti spune ca ai baut mai mult, cum reactionezi? Mi-au spus ca eram un pericol public. Daca m-ai oprit la trei metri, care era pericolul?

Ei au filmat, dar doar cand eram in masina cu ei au filmat ce ii avantaja. Cand am ajuns la politie erau 2.000 de militieni. Unii radeau, altii erau fericiti ca au prins un peste mai mare. Ma duc sa imi iau certificat medico-legal. O sa ma duc la CEDO. Nu ma duc la doamna Dan, ca nu o intereseaza. Le cer daune 2-3 milioane de euro, sa dau copiilor sarmani din Romania. Ei trebuiau sa reactioneze altfel.

Stau la panda si acolo castiga si ei din niste amenzi, ca ai baut o bere in plus. Erau trei masini de politie. Cand am refuzat sa merg la politie sa fac testul a venit una in fata, s-a bagat langa masina mea. O masina in fata, alta in spate. Cred ca nu actionau asa nici daca eram cel mai mare terorist", a declarat Ilie Nastase la Antena 3, potrivit Adevarul.ro.

Ilie Nastase a fost prins conducand in stare de ebrietate, vineri dimineata. Pentru ca nu a cooperat cu politistii, el a fost incatusat si dus la INML.

"In jurul orei 4:45, pe Soseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, politistii Brigazii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 72 de ani. Intrucat acesta se afla intr-o vizibila stare de ebrietate, i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul alcooltest, moment in care a devenit recalcitrant, a adresat injurii politistilor, motiv pentru care a fost incatusat si condus la sediul INML pentru recoltare de mostre biologice", se arata intr-un comunicat al Biroului de presa al Brigazii Rutiere.

Potrivit sursei citate, Ilie Nastase a refuzat sa ii fie recoltate mostre biologice si a fost condus la sediul Brigazii Rutiere, unde i-a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si pentru refuz de recoltare de mostre biologice, potrivit Agerpres.