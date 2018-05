In general, atunci cand nu putem adormi tindem sa recurgem la tot felul de trucuri despre care am auzit ca ar putea functiona, de la "numaratul oilor", pana la o baie fierbinte sau un pahar de lapte cald consumat inainte de culcare. Daca acestea nu au niciun efect si tu nu faci nimic altceva decat stai cu ochii atintiti in tavan, facand tot felul de scenarii, nu incepe sa disperi si sa te lasi prada stresului, pentru ca pana la urma exista solutii pentru aproape orice problema, iar aceasta nu face exceptie.

Exista o tehnica simpla, cunoscuta sub denumirea de "Metoda 4-7-8", care te va ajuta sa adormi in mai putin de un minut, avand in vedere ca reduce tensiunea si ajuta organismul sa se relaxeze, scrie girly.ro.

Ce trebuie sa faci mai exact? Aseaza-te intr-o pozitie confortabila si urmeaza trei pasi simpli:

Inchide gura si inhaleaza aerul pe nas timp de 4 secunde. Tine-ti apoi respiratia timp de 7 secunde. Expira aerul incet pe gura timp de 8 secunde.

Repeta procedeul pana adormi. Nu va dura mult pana cand te vei cufunda in lumea viselor.