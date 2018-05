5 studii despre imaginea completa a romanului in 2018:

1. Una din trei familii se bazeaza pe cel putin 4 dispozitive inteligente in fiecare zi

Aceasta este concluzia la care expertii de la Bitdefender au ajuns in urma unui studiu in care analizeaza comportamentul romanilor in raport cu noile tehnologii. Familiile din Romania se bazeaza foarte mult pe gadgeturi pentru a putea ramane conectate si eficiente, iar alaturi de smartphone, tableta si PC sau laptop, in acest top au urcat si televizoarele inteligente. Datorita noilor tehnologii dezvoltate, smart TV-urile se regasesc in peste 30% din gospodariile din Romania, acestea reprezentand noul nivel de entertainment accesibil oricui, in conditiile in care unele televizoare Samsung dispun in prezent de cele mai performante display-uri de pe piata, 4K sau chiar 5K, dar si posibilitatea de conectare cu celelalte dispozitive inteligente din casa, precum smartphone-ul.

2. Unul din doi romani face cumparaturi online

In ultimii ani, piata de retail din Romania s-a dezvoltat extrem de mult in online, prin magazine, aplicatii, oferte dedicate utilizatorilor de pe internet si pachete de reduceri spectaculoase. Astfel se explica si faptul ca in acest moment unul din doi romani face cumparaturi de pe internet, arata un studiu citat de Adevarul. Usurinta de a gasi, compara si analiza produsele pe internet pare sa stea la baza acestor date. In plus, online, orice utilizator poate descoperi care a fost experienta altor consumatori care au cumparat un produs de interes.

3. 99% dintre angajatii romani sunt stresati

Stresul reprezinta unul dintre marile motive de ingrijorare printre romani, arata un studiu realizat de Dynamic HR. Respondentii, in proportie de 99,7%, s-au declarat stresati din cauza locului de munca, in timp ce 98% sustin ca sunt epuizati. Studiul a vizat 20 de industrii diferite, cu 1000 de respondenti, din 35 de judete ale tarii.



4. 1 din 10 copii romani nu se poate desparti de internet

Dintre toti utilizatorii de internet din tara, probabil cei mai entuziasmati sunt cei mai mici, care obisnuiesc sa fie mereu la curent cu noile tehnologii aparute pe piata si sunt dispusi sa experimenteze cu noutatile din zona IT. Un studiu publicat in acest an de catre Kaspersky Lab arata ca 12 procente din copiii din Romania reprezinta masa celor dependenti de internet si serviciile pe care acesta le ofera, ceea ce poate fi un motiv de ingrijorare pentru parinti.

5. Relatia intre locul de munca si viata personala

Intre munca si viata personala este foarte greu de gasit un echilibru, insa un studiu Unlock Market Research arata ca romanii considera prioritar in acest moment sa duca un stil de viata in care cele doua planuri sa fie pe picior de egalitate. Astfel, 65% au declarat ca vor sa duca un stil de viata mai lent, mai echilibrat, 37% isi limiteaza timpul petrecut pe telefon verificand mailurile de la munca din timpul liber, 30% fac voluntariat, iar 55% sustin ca ar accepta un loc de munca mai slab platit, daca ar primi in schimb mai mult timp liber.