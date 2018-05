In noaptea in care s-a produs incidentul, Raluca Rosu nu era singura in casa. Aceasta se mai afla in casa cu o prietena si la un moment dat a rugat-o sa coboare pana la magazin pentru cumparaturi, iar in momentul in care a ramas singura s-a aruncat in gol. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 16 mai, in jurul orei 22.10, in curtea unui imobil de pe strada Tunari.

In urma anchetei derulate de politisti s-a stabilit faptul ca tanara ce era cunoscuta in lumea modei de la noi si nu numai drept unul dintre cei mai apreciati trendsetteri, avea probleme psihice grave. Aceasta a fost internata de mai multe ori la Spitalul Obregia si la Spitalul de Psihiatrie Sapunari, din judetul Calarasi. La momentul tragediei aceasta s-ar fi aflat sub tratament, deoarece suferea de o depresie puternica. In acest context, ipoteza principala a oamenilor legii este sinuciderea.

Stilista era absolventa a Facultatii de Filosofie, Universitatea din Bucuresti, si studiase la New York cu o bursa – teorie psihanalitica. In paralel avea si un site de stil si moda, premiat de mai multe platforme media ca fiind unul din cele mai ”inovatoare proiecte de stil personal din Estul Creativ”, potrivit Antena3.