''In cauza cunoscuta generic sub denumirea dosarul 'Revolutiei', procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii contra umanitatii fata de suspectul Roman Petre, la data savarsirii faptelor membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN) si, incepand cu 26 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului Romaniei, prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989'', informeaza PICCJ.

Fostul premier Petre Roman s-a prezentat joi la Parchetul General, fiind citat de procurorii militari in dosarul ''Revolutiei''.

Pe 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, scrie Agerpres.

Procurorul general Augustin Lazar transmisese sefului statului cererea de efectuare a urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu in dosarul ''Revolutiei'' in legatura cu savarsirea de infractiuni contra umanitatii.

La inceputul lunii aprilie, fostul premier Petre Roman considera "revoltatoare" si "extrem de surprinzatoare" cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale in cazul sau in dosarul "Revolutiei", sustinand ca in perioada invocata nu avea nicio calitate astfel incat sa poata influenta actiuni militare.