Tanarul le-a spus politistilor sositi la locul accidentului ca a incercat sa se sinucida, deoarece si-a omorat sotia, in varsta de 26 de ani, cu cateva ore inainte,

Intre cei doi soti au avut loc mai multe certuri, in ultima perioada, deoarece sotul era foarte gelos, iar sotia i-a spus ca vrea sa se desparta de el.

Miercuri seara, cei doi soti s-au certat, iar in urma conflictului, barbatul a luat un cutit si a injunghiat-o pe femeie in zona spatelui. In momentul in care a realizat ce a facut, barbatul de 29 de ani a luat masina, a mers cu viteza prin oras cativa kilometri, apoi a intrat cu toata viteza intr-un stalp de pe Calea Lugojului din Timisoara.

Criminalistii au colectat probe de la locul crimei, iar medicii legisti au preluat trupul neinsufletit al tinerei pentru autopsie, urmand ca procurorii sa il audieze pe barbat pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat noaptea trecuta in familia acestui, potrivit Digi24.

Cei doi tineri erau de loc din Targu Carbunesti, judetul Gorj, si s-au stabilit in Timisoara, unde isi cumparasera un apartament. Anul trecut, ei s-au casatorit.