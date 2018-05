"Comisia Europeana a adresat in acest an Romaniei trei recomandari specifice de tara care vizeaza politica fiscal-bugetara (1), ocuparea, sanatatea, educatia (2) si administratia publica (3). Numarul recomandarilor adresate Romaniei a variat, de la opt in 2013 la trei, in 2018, Comisia Europeana remarcand ca Romania a inregistrat progrese pentru 68% dintre recomandarile adresate in ultimii cinci ani.

In plus, Raportul de Tara 2018 incadreaza Romania in categoria statelor membre fara dezechilibre macroeconomice, motiv pentru care acesta nu contine un bilant aprofundat („in-depth review“). Pentru anul 2018, Comisia a elaborat bilanturi aprofundate pentru 12 state membre si anume Franta, Germania, Olanda, Bulgaria, Croatia, Cipru, Irlanda, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania si Suedia.



In perioada imediat urmatoare, propunerile de recomandari prezentate de Comisia Europeana vor face obiectul unei analize amanuntite la nivelul ministerelor responsabile de domeniile vizate de recomandari, astfel incat sa fie identificate masurile concrete de punere in aplicare.

De altfel, Programul National de Reforma si Programul de Convergenta, prezentate de Romania in mai 2018, cuprind masuri aliniate cu Programul de Guvernare 2018-2020 si cu alte prioritati strategice asumate la nivel guvernamental, care converg in mare parte cu recomandarile formulate de catre Comisia Europeana si contin masuri de raspuns la aceste provocari.

In cadrul procesului decizional privind recomandarile specifice de tara, Romania si celelalte state membre pot formula observatii asupra textului propus de Comisia Europeana, pana la 28 mai 2018, in spiritul dialogului constant si constructiv care se deruleaza ca parte a Semestrului European.

Ministerul Afacerilor Externe acorda o atentie sporita elaborarii, dar si monitorizarii implementarii Programului National de Reforma, urmarind corelarea principalelor prioritati de actiune cu Programul de Guvernare si implicand o gama larga de actori institutionali, in calitatea sa de coordonator national si punct tehnic de contact in problematica Strategiei 'Europa 2020'.

De asemenea, vor fi continuate demersurile de consultare a partilor relevante interesate asupra tematicilor subsumate Semestrului European, o noua intrevedere cu reprezentanti la nivel inalt ai actorilor interesati fiind preconizata a avea loc in perioada urmatoare", transmite MAE.