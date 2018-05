"O sosea din Ungaria, un sofer in live pe Facebook, 9 persoane decedate, mai multi copii orfani! STOP! E prea mult. Demult este prea mult!

Dragi prieteni, daca va aflati intr-un mijloc de transport in comun si vedeti ca soferul foloseste telefonul mobil, nefiind atent la drum si punandu-va in pericol viata, luati atitudine! Si daca nu intelege, sunati la 112, pana la urma este vorba de viata dumneavoastra!

Pentru voi, cei care conduceti mijloace de transport in comun, (autocare, microbuze, taxiuri etc), intelegeti ca aveti in responsabilitate si viata noastra, daca la a voastra nu tineti!

Si nu uitati: nu sunteti singurii participanti la trafic, iar soselele nu va apartin! Teribilismul vostru poate face ca aceasta imagine sa fie ultima amintire a familiei despre voi!”, este mesajul publicat de Ministerul Afacerilor Interne din Romania.