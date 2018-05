Osteoporoza este o afectiune des intalnita in randul tuturor persoanelor, in special in randul femeilor ajunse la varsta menopauzei. Aceasta provoaca aparitia oaselor fragile, predispuse la fracturi, care se pot rupe la miscari bruste sau chiar la cel mai mic efort depus.

In Europa, o femeie din trei cu varsta de 50 de ani sau peste si unul din cinci barbati cu aceeasi varsta sufera de fracturi osteoporotice.

In afara de sex, indicele de masa corporala scazut (<18,5 kg/m2), varsta inaintata, lipsa exercitiului fizic, antecedentele de fracturi osoase si fumatul, cresc riscul de osteoporoza.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pe langa alimentatie, un stil de viata activ si practicarea exercitiilor fizice, pot incetini efectul de demineralizare al oaselor. Mersul pe bicicleta, urcatul scarilor, yoga, tenisul, sunt activitati recomandate pentru intarirea oaselor.

Legumele cu frunze verzi sunt bogate in calciu care ajuta la imbunatatirea sistemului osos. Spanac, stevie, broccoli, praz, sparanghel sau salata verde, toate contin vitamine si nutrienti necesari intaririi sistemului osos: vitamina K, magneziu, siliciu.

La randul lor, cerealele sunt bogate in fibre, carbohidrati, vitamine, minerale, iar prezenta lor in alimentatie contribuie la sanatatea generala a organismului, inclusiv a sistemului osteo-articular. Din categoria cerealelor integrale fac parte fulgii de ovaz, graul, ovazul integral, secara integrala. Acestea pot fi perfect integrate in dieta ca baza pentru micul dejun sau ca gustare, in oricare moment al zilei.

Berea consumata moderat ar putea favoriza sanatatea sistemului osos

„Intre consumul moderat de bere si sanatatea oaselor pare sa existe o legatura pozitiva. Componenta de siliciu din bere poate contribui la unele dintre aceste efecte pozitive, iar cercetari recente par sa confirme ca siliciul joaca un rol important in pastrarea sanatatii oaselor”, spune dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Sursa importanta de siliciu, datorita continutului de hamei si cereale, berea consumata moderat poate favoriza sanatatea sistemului osos.Consumul moderat de bere poate reduce riscul de osteoporoza, o boala a sistemului scheletal caracterizata prin masa osoasa scazuta si deteriorarea tesuturilor osoase, deoarece scade densitatea minerala osoasa (DMO). Un DMO mare indica oase puternice, iar studii experimentale arata ca DMO a soldurilor barbatilor creste cu 3,4-4,5% odata cu consumarea a aproximativ 600 ml de bere pe zi. Aceeasi cantitate de bere a marit DMO a soldurilor si coloanei vertebrale la femeile aflate in perioada postmenopauza, cu 5-8,3%.

Consumul moderat de bere este definit de Organizatia Mondiala a Sanatatii ca o cantitate de 330 ml/zi pentru femei si 660 ml/zi pentru barbati