"Domnul presedinte a uitat sa spuna ca face referire la perioada 2014 - 2020. In 2016, noi nu aveam nici macar acreditate autoritatile de management si aveam zero absorbtie fonduri europene. (...) Am pornit de la zero si totusi acum avem 16%, fata de media europeana de 18%. Avem in spatele nostru tari puternice, precum Germania sau Italia. Vom face toate eforturile ca sa avem o absorbtie cat mai buna a fondurilor europene, sa avem proiecte", a spus premierul, potrivit stirileprotv.ro.

In cadrul unei declaratii de presa, presedintele Klaus Iohannis a atras atentia asupra faptul ca, in Romania, din 31 de miliarde de euro fonduri europene atrase, nu am folosit nici macar 5, din anul 2014 si pana in prezent.

"Din 31 de miliarde de euro fonduri europene atrase, nu am folosit nici macar 5. Acestea sunt date oficiale de pe site-ul Comisiei Europene, dar si informatii de la Guvernul Romaniei. Ultima informare de pe site-ul Guvernului este din februarie. Suntem in luna mai. Nu stiu de ce pe site-ul Guvernului nu se publica informatii la zi. Am luat atunci date actualizate de pe site-ul Comisiei Europene, unde datele sunt, evident, la zi. (...) Acestia nu sunt bani pe care ne obliga cineva sa ii folosim in vreun fel, ci pentru a dezvolta Romania: pentru constructia de autostrazi, de spitale, de reabilitare a retelei de apa etc. Depinde de noi cum folosim acesti bani si cum punem aceste proiecte in opera", a sustinut seful statului.