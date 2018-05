"Din informatiile noastre, patru persoane erau din comuna Balauseri, mai facem verificari. Doi barbati si doua femei, care aveau in total opt copii minori, o familie are sase copii, una are doi. Am inceput anchete sociale si urmeaza sa se facem demersuri pentru a se stabili tutorii", a declarat primarul comunei Balauseri, Sagyebo Istvan, potrivit Agerpres.

Primarul comunei Mica, Szekely Ladislau, a aratat ca patru dintre persoanele implicate in accident erau din aceasta localitate.

"Patru dintre cei care au murit in accidentul din Ungaria sunt din satele Capalna de Sus si Deaj. Este vorba despre trei barbati si o femeie, doi dintre ei fiind frati, iar femeia este sotia unuia dintre ei. Toti veneau de la munca din Slovenia. (...) La trei dintre copii au murit ambii parinti, iar la ceilalti doi a ramas in viata doar mama, care nu era cu ei in masina. Unul dintre cei care a decedat nu avea copii", a spus primarul Szekely Ladislau.

Subprefectul judetului Mures, Nagy Zsigmond, a declarat presei ca a solicitat un raport despre cati copii au ramas orfani in urma accidentului, dar ca nu stie de unde provine cea de-a noua persoana decedata.

"Se lucreaza la raportate. Am solicitat un raport sa vad cam cati copii sunt. Voi avea o intrevedere cu directorul de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala si cu cei de la Protectia Copilului sa vedem cum putem sa gestionam sa fie cat mai bine", a precizat, miercuri, subprefectul Nagy Zsigmond.