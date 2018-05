Potrivit purtatorului de cuvant al ITM Hunedoara, Sorin Gabriel Istrate minerul decedat avea o vechime de 18 ani in domeniu, iar in momentul incidentului acesta transporta material pentru punerea in functiune a unui abataj mecanizat.

”Un miner de 41 de ani, cu 18 ani vechime in domeniu, a fost declarat decedat, dupa manevre de resuscitare care au durat aproximativ o ora. Barbatul a fost surprins de caderea unui corp de aproximativ 150 de kilograme, in timp ce transporta material pentru punerea in functiune a unui abataj mecanizat. A fost lovit in zona cervical. Accidentul a avut loc la Panoul 5, stratul 13, orizont 100”, a declarat Istrate.

O echipa de inspectori ITM se afla in mina si cerceteaza locul pentru a afla despre ce obiect este vorba, relateaza stirileprotv.ro.