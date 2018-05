Conform ultimelor statistici Globocan, in Romania sunt diagnosticate anual 3.825 noi cazuri, insa 1.471 dintre bolnavi pierd lupta cu boala. Specialistii estimeaza ca aproximativ 1 din 10 cazuri de cancer a metastazat deja, la momentul diagnosticului. Cancerul de vezica urinara apare mai des la barbati decat la femei, iar 9 din 10 pacienti au varsta de peste 55 de ani.

“Cancerul urotelial este o afectiune maligna despre care se vorbeste mai putin, insa este extrem de agresiva si cu o rata a mortalitatii mai mare decat in cazul altor forme de cancer. Daca in cazul cancerului de san, supravietuirea la 5 ani de la momentul diagnosticului poate fi de peste 90%, numai aproximativ 5% dintre pacientii diagnosticati cu cancer metastazat de vezica urinara mai sunt in viata dupa 5 ani de la momentul diagnosticului”, declara dr. Polixenia Iorga.

Care sunt cauzele aparitiei cancerului de vezica urinara?

Principalul factor de risc in aparitia acestui tip de cancer este fumatul. Fumatorii au un risc de trei ori mai mare decat nefumatorii, de a dezvolta cancer de vezica urinara. Fumatul este responsabil pentru aproximativ jumatate din cazurile de cancer de vezica urinara diagnosticate in fiecare an la nivel global.

Rinichii au rolul cheie de a filtra substantele chimice nocive din sange, ce sunt depozitate in vezica urinara, pentru a fi eliminate. Din aceasta cauza, substantele toxice cauzate de fumat reprezinta cel mai important factor de risc pentru cancerul de vezica urinara.

Alti factori de risc includ:

Varsta: 9 din 10 pacienti au varsta de peste 55 de ani, boala fiind rar diagnosticata la persoane mai tinere de 40 de ani

Expunerea la anumite chimicale, cum ar fi arsenicul sau substantele chimice folosite la fabricarea vopselurilor sau in industria textila si a pielariei

Tratamente anterioare impotriva cancerului, mai ales cu medicamente pe baza de ciclofosfamide sau radioterapie

Boli cronice inflamatorii ale vezicii urinare, cum ar fi infectii urinare sau cistite repetate

Un istoric familiar de cancer: desi cauzalitatea genetica este rara, riscul de a dezvolta acest tip de cancer creste daca au fost cazuri in familie

Care sunt simptomele ce ar trebui sa ne trimita la medic?

Sange in urina

Dureri abdominale

Dureri in partea inferioara a spatelui

Iritatii ale vezicii urinare si nevoia de a urina frecvent

Daca observati sange in urina sau daca urina dumneavoastra are o culoare inchisa, mergeti urgent la medicul de familie, pentru investigatii suplimentare.

Cum putem preveni aparitia cancerului de vezica urinara?

Renuntati la fumat! Astfel, chimicalele cu potential cancerigen nu mai pot fi colectate in vezica urinara. Daca nu sunteti fumator, nu incepeti sa fumati!

Atentie la expunerea la substante chimice. Daca lucrati in mediu toxic, respectati toate normele de protectie pentru a evita expunerea.

Consumati fructe, legume si incercati sa aveti o dieta cat mai variata. Antioxidantii din fructe si legume ajuta la redurea riscului de cancer.

Cele mai frecvente simptome care ar trebui sa ne trimita la medic sunt:Desi nu exista o modalitate general acceptata pentru a preveni aceasta boala, puteti sa reduceti riscul de aparitie a acesteia prin cateva masuri simple:Potrivit unui comunicat remis 9am, incepand cu luna mai a acestui an, Asociatia Sanatate pentru Comunitate, impreuna cu European Cancer Patient Coalition, deruleaza o campanie de informare centrata pe preventie, respectiv reducerea riscurilor si evitarea factorilor care incurajeaza aparitia cancerului urotelial. Daca sunteti afectat de infectii urinare frecvente, mai ales daca sunteti fumator, daca urinati cu singe, chiar in cantitate mica, mergeti la medic. Nu abordati aceste aspecte superficial, nu va autotratati. Faceti anual o urocultura si o ecografie de control, pentru a exclude prezenta tumorilor. In plus, infectiile urinare repetate si netratate pot mari riscul de cancer urotelial. Riscul este cu atat mai mare cu cat numarul de ani in care ati fumat creste.

Luna mai este luna de Lupta Impotriva Cancerului de Vezica Urinara. Asociatia Sanatate pentru Comunitate a derulat in ultimii cinci ani campanii de informare, prevenire si navigare de pacienti, intrand in parteneriate cu asociatii umbrela la nivel European, precum European Cancer Patient Coalition, EuropaColon, Lung Cancer Europe. Asociatia Sanatate pentru Comunitate a stabilit astfel o retea importanta de parteneri avand acces la studii clinice, tratamente de unica generatie, standarde de bune practici. Programele sunt inspirate de “grass-root movements”, focusul activitatii pe parcursul ultimilor ani fiind promovarea si sustinerea inovatiei in domeniul cercetarii, informarii si implementarii de infrastructuri sustenabile in ceea ce priveste diagnosticarea din timp si tratarea diverselor tipuri de cancer, adresandu-se cu prioritate persoanelor tinere, cu accent pe partea de informare/educare si sisteme medicale informationale integrate.