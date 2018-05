Barbatul care se afla la volanul microbuzului implicat intr-un cumplit accident, in Ungaria, si in urma caruia noua romani si-au pierdut viata, se numeste Petru Kalau (35 de ani), era casatorit si avea doi copii. Soferul facea un LIVE pe pagina de Facebook, in momentul in care a intrat intr-o depasire, cu viteza, si s-a izbit frontal de un camion.

In filmarea live facuta de Petru Kalau se poate observa cum acesta era mai atent la clipul video, la manelele ascultate in masina si la comentariile de pe reteaua de socializare, decat la sosea. Astfel, acesta a intrat cu viteza intr-o depasire multipla si nu a observat camionul de pe contrasens decat in ultima clipa, cand era deja prea tarziu sa mai evite impactul, potrivit Digi24.

Citeste si: Autoritatile estimeaza ca 13 copii au ramas orfani in urma accidentului rutier din Ungaria