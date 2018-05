Soferul este ruda cu parintii fetitei si se afla in vizita la acestia. Cand a plecat si isi lua ramas-bun la poarta locuintei, acesta a dat cu masina in spate, insa nu a vazut-o pe fetita si a accidentat-o mortal.

″Conducatorul auto are 27 de ani; in timp ce efectua manevra de mers inapoi a acrosat o fetita de un an, care a decedat″⁣, a precizat IPJ Dambovita.

La fata locului s-a deplasat o ambulanta, insa medicii nu au mai putut face nimic si au constatat decesul copilului, potrivit stirileprotv.ro.