Ministerul a activat celula de criza a MAE, arata sursa citata. "Ambasada Romaniei in Ungaria gestioneaza prin demersuri de asistenta consulara cazul accidentului rutier produs la data de 22 mai in apropierea orasului Budapesta, Ungaria, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania", se precizeaza in comunicat.

Misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la cetatenia si identitatea victimelor.

"Conform datelor obtinute de reprezentantii misiunii diplomatice, in urma accidentului, noua persoane, pasageri ai microbuzului, si-au pierdut viata", precizeaza MAE.

O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Budapesta s-a deplasat, in regim de urgenta si se afla la fata locului accidentului pentru a acorda asistenta consulara.

Din datele obtinute de echipa consulara mobila rezulta ca microbuzul s-ar fi angajat cu viteza excesiva intr-o depasire si a intrat in coliziune frontala intr-un camion care se deplasa pe contrasens. Accidentul a avut loc pe Drumul National 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe sensul de deplasare spre Romania.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Budapesta 0036-384-76-89 si 0036-384-83-94 si 0043-1-230.95.10, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii diplomatice: 0036-30-535-69-12, potrivit Agerpres.