"Este vorba despre o persoana in varsta cu o portavoce. La fata locului au fost detasate doua echipaje, o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov si o ambulanta apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Evenimentul a fost sesizat in jurul pranzului", a declarat Adrian Marin, purtator de cuvant al ISUBIF.

Reprezentantii Politiei Capitalei sunt pregatiti pentru a pune la dispozitie un negociator in cazul in care protestatarul solicita dialog. Barbatul se afla in evidentele Politiei Capitalei, iar, conform unor surse judiciare, a mai protestat din pricina faptului ca ar avea de incasat o suma de bani.