Oficialii Primariei spun ca achizitia a fost facuta in cadrul Festivalului International al Educatiei (FIE) si este vorba despre o „instalatie de arta unica, cu puternice influente dadaiste“, pentru care au fost folosite materiale reciclate sau materiale uzuale de constructii, scrie ziaruldeiasi.ro.

"Lucrarea va ramane in patrimoniul Municipiului Iasi, urmand a se identifica un alt amplasament decat cel actual, amplasament care va fi decis in urma unor discutii cu specialisti in domeniu (Uniunea Artistilor Plastici - filiala Iasi)", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei, Sebastian Buraga.

El a adaugat ca toate costurile aferente amplasarii „instalatiei de arta“ pe pietonal au ajuns la 71.400 lei, suma ce include onorariul artistului, transportul, cazarea, materialele folosite si manopera.



Iesenii au ironizat, pe internet, creatia amplasata de primarie, unii spunand ca initial au crezut ca este vorba despre un acoperis luat de vant de pe o cladire din centrul orasului. “Deja se dezmembreaza, iar amplasarea este total nepotrivita. Sper sa fie macar mutata, daca nu se poate arunca“, scrie un iesean.

O alta persoana multumeste “transportatorului ca a descarcat-o asa cum a putut el“. “Speram ca totusi cineva sa o aseze sau sa aduca si elementele care lipsesc“, adauga acelasi iesean. “Banii trebuie imputati celor care au propus si dispus achizitia acestui morman de table si linoleum paros!“, considera un alt iesean.

Clemens Behr a participat cu o instalatie si la expozitia Art Safari, conform paginii de Facebook a Ambasadei Germaniei la Bucuresti, atragand atentia tuturor vizitatorilor.