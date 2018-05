Datele colectate de directiile de asistenta sociala indica faptul ca, dintre cei 12.896 de copii din regiunea Sud Muntenia ramasi in tara ca urmare a migratiei economice a parintilor, cei mai multi sunt inregistrati in judetul Prahova (4.897), urmat de Dambovita (2.727), Arges (2.594), Teleorman (1.120), Ialomita (773), Giurgiu (654) si Calarasi (131).

Exista insa si alte date, colectate de la inspectoratele scolare, din care rezulta ca la nivelul regiunii Sud Muntenia sunt 22.000 de copii cu parinti plecati din tara. Datele ii includ insa doar pe minorii care urmeaza o forma de invatamant scolar sau prescolar, nu si pe cei cu varste foarte mici sau care au abandonat studiile.

"Fenomenul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a luat amploare in Romania in ultimii ani, ceea ce face necesara dezvoltarea unei retele de servicii specializate destinate acestor copii. (...) Consecintele acestui fenomen sunt extrem de complexe, avand implicatii asupra copiilor, asupra parintilor, dar si asupra comunitatii", a spus presedintele Organizatiei "Salvati Copiii" - Filiala Arges, Dumitra Sima, in deschiderea dezbaterii, la care au luat parte reprezentanti ai inspectoratelor scolare judetene, ai directiilor generale de asistenta sociala si a altor institutii cu atributii in domeniul protectiei copilului din judetele Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Olt, Valcea si Giurgiu.

La randul sau, secretarul judetului Arges, Ionel Voica, a atras atentia asupra dificultatilor aparute in procesul de inregistrare a copiilor cu parintii plecati in strainatate.

"Pe de o parte, parintii plecati la munca in strainatate nu-si indeplinesc obligatiile prevazute de lege de a anunta autoritatile din localitatile de domiciliu in grija cui lasa copiii. Pe de alta parte, o problema intampinata de autoritati este identificarea situatiilor de risc", a spus Voica.

Directorul general adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Iuliana Matei, a subliniat faptul ca, in ultimii ani, a fost nevoie de o actualizare a legislatiei, pentru a putea fi acoperit acest fenomen social.

"Este vorba de un fenomen (...), lucru confirmat si de evolutia cadrului legislativ. Faptul ca au aparut atat de multe cazuri de copii cu parinti plecati la munca in strainatate a necesitat modificarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Si astfel s-a prevazut un capitol distinct dedicat protectiei copilului cu parinti plecati la munca in strainatate", a spus Iuliana Matei.