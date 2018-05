Nicolae Medforth-Mills ar fi fost implicat intr-un accident rutier usor, fiind vorba despre o tamponare in zona Liceului Francez din Capitala, precizeaza reprezentantii Politiei Rutiere.

Fostul principe Nicolae a facut o intelegere amiabila cu celalalt sofer implicat, scrie hotnews.ro.

Din primele informatii reiese ca vinovat ar fi fost al doilea sofer, care nu ar fi respectat distanta intre autovehicule.

"Incidentul rutier mentionat in aceasta dimineata in presa a fost unul minor si a constat intr-o atingere foarte usoara a masinii din fata mea. Ca urmare a acestei stari de fapt, am considerat de comun acord cu celalalt conducator auto sa intocmim o intelegere amiabila intre parti si astfel, incidentul a fost incheiat in mod diplomat", a reactionat si fostul principe pe pagina de Facebook.